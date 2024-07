Si avvicina il giorno della ripresa per la squadra di Simone Inzaghi: i nerazzurri si troveranno ad affrontare una stagione impegnativa come non mai.

Con l’alba del 13 luglio, l’Inter, fresca della sua vittoria del titolo di Campione d’Italia, si appresta ad aprire ufficialmente la stagione 2024-2025 presso il centro di Appiano Gentile.

Il calendario delle amichevoli

Saltata la tournée in Cina per motivi organizzativi, il programma delle amichevoli è comunque già stato stilato. La prima sarà il 27 luglio all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, dove l’Inter affronterà il Las Palmas; i biglietti saranno disponibili a partire dal 9 luglio. Il 2 agosto ci sarà poi il match contro il Pisa all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, seguito da un incontro internazionale il 7 agosto contro l’Al-Ittihad allo U-Power Stadium di Monza; la squadra araba potrebbe essere allenata dall’ex Milan Stefano Pioli. La conclusione di questa serie di test amichevoli avverrà sul suolo inglese, con la prestigiosa sfida contro il Chelsea allo Stamford Bridge l’11 agosto.

Arrivi a scaglioni

Chiaramente per via della Coppa America e degli Europei Inzaghi non avrà il gruppo al completo almeno nelle prime settimane. Il raduno vedrà però già dal primo giorno le presenze dei nuovi acquisti Josep Martinez e Mehdi Taremi. A loro si aggiungerà pochi giorni dopo Piotr Zielinski, il centrocampista polacco giunto all’Inter a parametro zero dopo una brillante esperienza al Napoli, ed Asllani. Gli italiani Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi, dopo l’eliminazione agli ottavi per mano della Svizzera, si uniranno al gruppo tra il 20 e il 23 luglio.

