L’ex allenatore Fabio Capello ha detto la sua sul prossimo campionato di Serie A.

Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport ha parlato della prossima Serie A e non solo. “Inzaghi parte in pole. L’Inter è forte e ha aggiunto due giocatori a zero importanti come Taremi e Zielinski. E a differenza di Milan e Juventus, riparte con lo stesso allenatore. Non è un vantaggio da poco, soprattutto all’inizio. L’unico problema dei nerazzurri può essere quello di sentirsi troppo bravi visto che l’ultimo campionato lo hanno dominato”.

Su Lukaku

“Farebbe bene al Milan e anche al Napoli se vende Osimhen. Il grande colpo di De Laurentiis è stato Conte. Antonio è il tecnico più vincente dei 20 di Serie A, arriva in una piazza calda, con un presidente ambizioso ma complicato. Dovrà essere bravo a riaccendere la fame dei giocatori. Per capire il ruolo che avrà il Napoli, attendo la fine del mercato: Kvara sposta gli equilibri”.

Romelu Lukaku

Sul duro inizio del Milan

“L’inizio col Torino è un bel test, duro. Alla terza c’è la Lazio, alla quinta il derby con l’Inter: che avvio… A maggior ragione per Fonseca, già messo sulla graticola dai tifosi. Fa effetto vedere i rossoneri senza italiani nel possibile undici titolare. Il Milan deve ripartire da Maignan, Theo e Leao. La base c’è, ma devono aggiungere un bel centravanti per lottare con l’Inter per lo scudetto”.

Il quinto turno che prevede Inter-Milan e Napoli-Juve

“Saremo a settembre, ma qualcosa si inizierà a capire su valori e prospettive di Juventus Juventus, Milan e Napoli”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG