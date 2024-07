I nerazzurri potrebbero tornare sul mercato dei difensori per più di un motivo: tiene banco qualche speculazione sull’olandese.

Stefan de Vrij dopo 6 stagioni all’ombra del Duomo, potrebbe lasciare l’Italia per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

La mossa dell’Inter

Di recente, si sono intensificati i contatti tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del calciatore, attualmente impegnato con la Nazionale olandese agli Europei. Tra le destinazioni ventilate emerge l’Arabia Saudita, sebbene al momento non ci sia stata alcuna proposta ufficiale. Secondo FcInter1908.it l’Inter considererebbe una sua cessione per una cifra che oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Stefan De Vrij

Rifocalizzazione della strategia difensiva

Queste vici, insieme all’infortunio di Buchanan, hanno costretto l’Inter a rivedere le proprie strategie di mercato. Finora i nerazzurri avevano in programma di acquistare solo giovani di prospettiva in difesa ma ora potrebbe rendersi necessario un innesto di spessore. Il tutto permetterebbe a Carlos Augusto di tornare a ricoprire il suo ruolo naturale di esterno sinistro.

L’obiettivo

Così ieri sera i nerazzurri hanno provato a bloccare la trattativa già ben indirizzata tra Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, ed il Napoli; nulla da fare, il granata molto probabilmente giocherà agli ordini di Conte. Il sito suddetto rivela che Marotta e Ausilio stiano considerando il profilo di Kevin Danso, difensore del Lens e punto fermo della nazionale austriaca. Questi ha un costo non molto distante da quello di Buongiorno che sta per trasferirsi al Napoli per 35 milioni più 5 bonus.

