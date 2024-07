L’esperto di mercato Fabrizio Romano ritiene che i rossoneri non siano più in vantaggio per l’attaccante olandese.

Il Milan non ha ancora trovato il modo di acquistare un nuovo numero 9: il tempo abbonda ancora ma Fonseca potrebbe aver bisogno di iniziare a lavorare il più presto possibile con l’erede di Giroud. Fabrizio Romano a Kick Off ha fatto il punto sull’affate Zirkzee: “Non è cambiato niente. E questo rende l’idea di quanto si sia complicata l’operazione. Nel senso che si continua ad aspettare, a temporeggiare, ma oggi il Milan non va incontro alle richieste di Zirkzee. Commissioni molto alte alle quali il Milan non vuole andare incontro in nessun modo. In questo momento altri club stanno iniziando a pensarci seriamente.“

Kia Joorabchian

La situazione al momento

“Ten Hag oggi ha rinnovato il contratto con il Manchester United e chiama Zirkzee quasi tutti i giorni. Lo United ci sta facendo un pensiero molto forte. Ha una struttura molto diversa rispetto ai nostri club: ci sono tanti dirigenti, bisogna decidere tutti insieme anche con l’allenatore. In questo momento non hanno ancora il via libera definitivo per l’operazione, ma Zirkzee è uno dei nomi in lista. Per lo United spendere 40 milioni di clausola più tutti i costi accessori, che per i nostri club sono più complicati, non è certamente un’impresa. I Red Devils oggi sono sicuramente la squadra favorita. Il Milan è ancora lì, ma l’unico modo per chiudere questa operazione per il Milan è se l’agente del giocatore rinuncia alle sue richieste”.

