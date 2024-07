I rossoneri stanno osservando questo forte e grosso difensore centrale che ha già discreta esperienza internazionale.

Il Milan non intende rafforzare solo l’attacco in vista della prossima stagione: il numero di goal subiti – 69 nella scorsa – invita a fare importanti riflessioni.

La difesa

Il reparto arretrato del Milan può contare sulla carta su solide opzioni difensive, tra cui emerge la coppia centrale Kalulu-Tomori, pilastro della difesa nel campionato vinto nel 2022. Le prestazioni sotto tono della scorsa stagione, accreditate anche a inconvenienti fisici dei giocatori, non mettono però in discussione la qualità del reparto. Complicanze in sede di mercato, come la possibilità di un trasferimento di Thiaw al Newcastle e le difficoltà nel rinnovo del contratto di Simic, lasciano aperto uno spiraglio per possibili sorprese.

Moise Kean-Pierre Kalulu

Il profilo

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan è pronto a duellare col Napoli per assicurarsi le prestazioni di Strahinja Pavlovic. Dopo un trasferimento mancato alla Lazio a causa di problemi alle visite mediche, il centrale serbo ha rivelato ai suoi compagni di nazionale l’intenzione di giocare in Serie A nella prossima stagione. Forte di un fisico imponente e di una discreta esperienza internazionale, già titolare nella nazionale serba e con 12 presenze in Champions nelle ultime stagioni, Pavlovic potrebbe rappresentare un investimento a lungo termine per i rossoneri, con un costo di trasferimento stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro. I rossoneri rispetto agli azzurri hanno il vantaggio di avere ottimi rapporti coi dirigenti del Salisburgo, club attuale del serbo, per via dell’affare che l’anno scorso ha portato Okafor al Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG