Il Milan vuole rinnovare la propria fascia destra in difesa ed ha a tal proposito un obiettivo ben preciso: Emerson Royal del Tottenham. Questa mossa è direttamente influenzata dalla visione tattica del nuovo allenatore, Paulo Fonseca, che esprime il desiderio di poter sviluppare l’azione anche sul lato destro così come avviene già con Theo Hernandez sul lato sinistro.

Trattativa non semplice

Nonostante l’interesse e la determinazione del Milan nel portare il calciatore alla propria corte, c’è da fare i conti con le resistenze degli Spurs. Secondo quanto riportato dalla BBC, il Tottenham ha mostrato una posizione ferma in merito alla trattativa. Il club londinese non sembra intenzionato a svendere il giocatore, fissando la sua valutazione ben al di sopra dell’offerta proposta dal Milan; il tutto nonostante il brasiliano con il nuovo allenatore Postecoglu non sia un titolare.

La forbice

Il Milan, in accordo con la strategia di mercato delineata fino a questo momento, aveva avanzato un’offerta di circa 12 milioni di euro, sperando di concludere positivamente la trattativa per Emerson Royal. Tuttavia, l’intransigenza del Tottenham, che valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni di euro, potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per il club rossonero. Al momento i rossoneri non valutano alternative: in Italia si ritiene comunque che i rossoneri si siano spinti fino a 18 milioni, in tal caso la distanza tra le parti sarebbe colmabile.

