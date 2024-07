Il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka ha elogiato l’attaccante dei Blues che rientra tra i possibili acquisti dei rossoneri.

Armand Duka ha parlato di Armando Broja del Chelsea che figura tra gli obiettivi del Milan per l’attacco. “Ha fatto vedere delle buone prestazioni in questo Europeo delle quali dobbiamo essere orgogliosi, pur essendoci trovati nel cosiddetto ‘girone dell’inferno’. Voglio ringraziare tutti i giocatori che hanno contribuito alla fase qualificazioni e quelli che hanno preso parte alle fasi finali del torneo. Penso che abbiamo fatto una buona prestazione in tutte e tre le partite del girone, non sono sodisfatto solo per i risultati, per il fatto che credo che potevamo raccogliere di più”.

Geoffrey Moncada

Il consiglio

“Armando è sicuramente uno dei più grandi talenti dell’intera storia del calcio albanese. Io sono un milanista (ride, n.d.r.) e se Broja arrivasse a Milanello sarei felice due volte. Sarebbe senza dubbio il colpo migliore e più forte che il Milan possa fare sul mercato estivo. Il ragazzo ha delle doti incredibili e penso non abbia ancora mostrato il suo meglio. Ha bisogno di giocare a livello di club e penso che Serie A e Milan rappresentino un’ottima occasione per lui per salire ai vertici del calcio europeo. Sarà uno dei migliori attaccanti d’Europa. Sono convinto che sia pronto per provare un’esperienza nel calcio italiano e se accadrà credo che sarà un successo”. I rossoneri lo hanno seguito anche nelle scorse stagioni ma al momento sembrano puntare più su altri obiettivi.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG