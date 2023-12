I nerazzurri iniziano a riflettere su come sopperire al lun go stop dell’esterno colombiano; a gennaio molto probabilmente arriverà qualcuno.

L’Inter attraversa un ottimo momento ma la dirigenza non vuole lasciare nulla di intentato e quindi anche se il budget è praticamente inesistente si tornerà sul mercato per sostituire l’infortunato Cuadrado. Il colombiano si opererà al tendine d’Achille e starà fuori almeno tre mesi.

I papabili

Marotta ed Ausilio stimano moltissimo Tajon Buchanan del Club Brugge e Tiago Djaló del Lille. Nessuno dei due nasce esterno destro ma il primo si sta adattando ormai da diversi mesi a giocare in quel ruolo mentre il portoghese è un difensore centrale o braccetto e nel caso arrivasse, sarebbe Darmian ad essere impiegato stabilmente sulla fascia come riserva di Dumfries. Djaló è in assoluto la pista più facilmente percorribile perché ha il contratto in scadenza a giugno e costerebbe poco portarlo a Milano a gennaio; il canadese costa un massimo di 15 milioni e l’Inter potrebbe proporre solo un prestito con diritto/obbligo di riscatto da esercitare a fine stagione.

Le alternative più difficili

La Gazzetta dello Sport oltre ai succitati menziona anche altri tre profili: si tratta di Thomas Munier, Patrick Ciurria ed Antonio Candreva. Il belga ha la stessa situazione contrattuale del lusitano mentre è molto difficile convincere rispettivamente Monza e Salernitana a privarsi di due uomini molto importanti. Per Candreva, 36 anni, logicamente si tratterebbe di un ritorno dopo la parentesi vissuta in nerazzurro dal 2016 al 2020.

L’articolo Inter: il sostituto di Cuadrado potrebbe essere uno di questi 5, uno sarebbe un ritorno clamoroso proviene da Notizie Inter.

