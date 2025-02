Inter: il telecronista va controcorrente dopo la sconfitta di Firenze

Il giornalista Stefano Borghi analizza il momento dei nerazzurri che sono reduci da una mazzata non indifferente.

La sconfitta contro la Fiorentina ha acceso il dibattito sul momento dell’Inter, tra chi la considera un semplice incidente di percorso e chi intravede segnali più preoccupanti, decisamente preoccupanti. Stefano Borghi, intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, ha espresso un punto di vista chiaro: i nerazzurri restano la squadra da battere in Italia, ma il peso degli impegni stagionali potrebbe farsi sentire sempre di più. Con quindici giornate ancora da disputare in campionato e una Champions League tutta da giocare, la gestione delle energie diventa un aspetto cruciale per il gruppo di Simone Inzaghi.

Il vero problema dell’Inter oggi

L’Inter ha già vissuto momenti di difficoltà in stagione: il ko in Supercoppa contro il Milan, il pareggio nel derby all’ultimo respiro, la gara di Firenze persa senza riuscire a ribaltarla. Errori fisiologici per un club impegnato su più fronti, ma che fanno emergere una possibile criticità: la tenuta mentale nei momenti chiave. La qualità della rosa non è in discussione, ma il rischio di abbassare la concentrazione in certe situazioni può influenzare il percorso sia in Serie A sia in Europa.

Un avvertimento per la Champions League

Borghi non ha dubbi: l’Inter ha le carte in regola per vincere la Champions League. Non è la favorita assoluta, ma il campo può riscrivere qualsiasi gerarchia. Il giornalista porta l’esempio del Liverpool, dominatore finora ma senza garanzie di successo. Il vero punto interrogativo è un altro: la squadra saprà evitare quei cali di tensione che hanno già condizionato alcune partite? Secondo Borghi, è naturale attraversare fasi meno brillanti durante una stagione così intensa, ma con le partite decisive alle porte, non ci sarà più margine per errori. Se l’Inter riuscirà a trasformare queste battute d’arresto in insegnamenti concreti, il sogno europeo potrebbe diventare molto più di una semplice possibilità.

Leggi l’articolo completo Inter: il telecronista va controcorrente dopo la sconfitta di Firenze, su Notizie Inter.