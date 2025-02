Capello smonta l’Inter di Firenze

L’analisi impietosa di Capello svela le gravi lacune dell’Inter contro la Fiorentina. Ma c’è qualcosa di più dietro questa sconfitta?

L’ex allenatore Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport ha criticato aspramente l’Inter vista contro la Fiorentina sostenendo che ha mostrato gravi difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. La squadra di Simone Inzaghi non è riuscita a costruire gioco in maniera fluida, con un ritmo troppo lento e una manovra prevedibile. In particolare, Capello sottolinea come l’Inter non sia riuscita a trovare soluzioni sugli esterni, un aspetto che fino a poco tempo fa era uno dei punti di forza della squadra. Anche Calhanoglu, che avrebbe dovuto dare velocità alla manovra, ha faticato molto, non riuscendo a far partire i cambi di gioco come ci si aspetterebbe da un giocatore con le sue qualità; quest’ultimo aspetto preoccupa anche in ottica futura. Inoltre, Bastoni è apparso frustrato, spesso chiamando invano il pallone sul lato sinistro, mentre l’azione si sviluppava in modo inefficace dall’altro lato.

Una difesa vulnerabile: i problemi dietro preoccupano Capello

Capello ha evidenziato anche le difficoltà difensive dell’Inter, che non è riuscita a arginare le ripartenze veloci della Fiorentina. La retroguardia nerazzurra ha faticato a prendere in consegna gli avversari negli uno contro uno, un aspetto che ha permesso ai viola di creare diverse occasioni da gol. Sommer, pur essendo stato decisivo in alcune situazioni, ha commesso un errore sul raddoppio viola, un episodio che ha segnato in modo decisivo l’andamento della partita. L’ex tecnico sottolinea che quando una squadra è in difficoltà nel gioco e commette errori difensivi, diventa quasi impossibile portare a casa il risultato, come accaduto in questa occasione.

Poca incisività offensiva: l’Inter non trova soluzioni

Infine, l’ex allenatore analizza anche la scarsa incisività offensiva dell’Inter, la quale, nonostante alcune occasioni da fermo, non è riuscita a rendersi pericolosa in modo consistente. La squadra ha provato a fare affidamento sui calci piazzati, ma Capello sottolinea come non sia possibile risolvere le partite esclusivamente con questi mezzi quando il gioco in campo è insufficiente. La Fiorentina, invece, ha saputo controllare con ordine la partita, limitando l’Inter a poche azioni concrete. Questo problema di fondo, secondo Capello, è ciò che maggiormente ha penalizzato l’Inter nella sfida di Firenze.

Leggi l’articolo completo Capello smonta l’Inter di Firenze, su Notizie Inter.