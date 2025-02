Inter, qualcosa non torna: un escluso eccellente in allenamento

Situazione inattesa in casa Inter: due giocatori non si allenano con il gruppo, mentre Inzaghi prepara la seconda sfida coi viola.

All’indomani della sconfitta contro la Fiorentina, la squadra di Simone Inzaghi ha ripreso subito gli allenamenti ad Appiano Gentile. Lunedì sera, a San Siro, ci sarà la rivincita contro i viola, con l’Inter chiamata a riscattarsi davanti al proprio pubblico. L’allenatore dovrà fare a meno di Denzel Dumfries, squalificato dopo l’ammonizione ricevuta nella gara di domenica scorsa contro il Milan (quella di ieri era un recupero e quindi poteva giocare). Le valutazioni sulla formazione proseguiranno nei prossimi giorni, considerando anche la condizione di alcuni giocatori non ancora al meglio. Sta facendo discutere un comportamento del tecnico appena dopo la fine gara persa malamente a Firenze.

Gran parte della rosa a lavoro

Ora però l’Inter deve resettare per dimostrare che quello di ieri è stato solo un incidente di percorso: oggi gran parte della rosa ha lavorato regolarmente. Non sono stati segnalati problemi fisici o assenze inattese: questo ha permesso allo staff tecnico di proseguire senza intoppi la preparazione in vista della prossima sfida. Inzaghi avrà ancora qualche giorno per valutare le scelte di formazione e studiare le mosse giuste per affrontare nuovamente la Fiorentina.

Due giocatori ancora a parte oggi

Nella seduta odierna, due elementi non hanno lavorato con il resto del gruppo; lo riporta Sky Sport. Federico Dimarco è rimasto a riposo a causa della febbre che lo ha colpito nelle ultime ore e non ha preso parte agli allenamenti. L’esterno in realtà anche ieri a Firenze risultava piuttosto debilitato e per questo non si era riscaldato col resto della squadra salvo poi entrare nel finale con esisti molto negativi. Anche Joaquin Correa, ancora infortunato, ha svolto un lavoro personalizzato, senza unirsi ai compagni in campo. Per il resto della rosa, la preparazione è proseguita regolarmente, con esercizi tecnico-tattici mirati a migliorare alcuni aspetti del gioco emersi nella gara di Firenze.

