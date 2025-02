Calhanoglu tornerà mai il giocatore che l’Inter conosceva?

Tra infortuni e prestazioni deludenti, l’Inter spera nel ritorno del vero Calhanoglu ma anche ieri ha giocato molto male.

Il rendimento di Hakan Calhanoglu rimane al di sotto delle aspettative, come confermato dalla recente prestazione nel derby e nella partita contro la Fiorentina. Il centrocampista turco, reduce da un lungo infortunio, sta lottando per ritrovare la forma migliore. Per colpa di un doppio problema, prima agli adduttori e poi al polpaccio, l’ex Milan sta vivendo una stagione travagliata, con diverse interruzioni che ne condizionano la continuità. Sebbene il recupero fisico stia procedendo, la sua condizione attuale non sembra ancora ottimale, e le difficoltà sembrano essere evidenti.

Il peso degli infortuni

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’ultima prova del turco ha mostrato chiaramente i suoi limiti del momento. Non solo ha avuto difficoltà a fare scorrere il pallone verso i compagni, ma ha anche commesso errori in fase di verticalizzazione. La sua capacità di leggere il gioco è stata meno incisiva, con scelte poco precise che hanno compromesso il fluire dell’azione offensiva dell’Inter. La cosa che più fa scalpore è la palla persa che ha dato il via all’azione del secondo gol viola, segno evidente che il giocatore è ancora lontano dal massimo della condizione. Il recupero dagli infortuni sembra influire anche sul suo ritmo di gioco e rallenta sia il pensiero che l’esecuzione.

Inzaghi ha bisogno del vero Calhanoglu

Simone Inzaghi ha bisogno del vero Hakan Calhanoglu per affrontare al meglio la parte finale della stagione. Nonostante le difficoltà legate agli infortuni, il tecnico nerazzurro punta sul centrocampista come risorsa fondamentale per il gioco della squadra. La sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi sono caratteristiche che l’Inter non può permettersi di perdere, soprattutto in un momento così delicato della stagione. La speranza è che, con il tempo, Calhanoglu possa ritrovare la sua condizione ideale e tornare a essere l’elemento chiave che ha contribuito al successo della squadra nelle passate stagioni.

