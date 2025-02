Inter: la sconfitta di Firenze figlia di un atteggiamento che fa temere il peggio

Dopo una prestazione deludente al Franchi, l’Inter potrebbe aver perso qualcosa di più di una partita.

La serata del Franchi ha mostrato una faccia dell’Inter che i tifosi non sono abituati a vedere e che preoccupa tremendamente. Una squadra in difficoltà, con poche idee e una condizione fisica lontana da quella ottimale, si è fatta surclassare da una Fiorentina che, pur priva di alcune pedine fondamentali, ha saputo mostrare carattere e determinazione. Le parole di Fabrizio Biasin, giornalista noto per la sua fede interista, hanno sintetizzato perfettamente lo stato d’animo dopo la partita.

Fiorentina più affamata e concentrata

La Fiorentina, nonostante le difficoltà di organico, ha saputo approfittare della situazione e mettere in mostra una prestazione di grande intensità. La squadra di Raffaele Palladino ha corso, lottato su ogni pallone e non ha mai abbassato la guardia, mettendo l’Inter sotto pressione fin dai primi minuti. Non solo tatticamente, ma anche sotto il profilo mentale, la squadra viola è sembrata più pronta a combattere, mentre i nerazzurri hanno dato l’impressione di non avere la stessa motivazione, come se l’impegno non fosse stato preso con la giusta serietà.

Una prestazione lontana dallo scudetto

L’Inter di ieri è stata incapace di reagire ed è scesa in campo già sconfitta, troppo lontana dalla squadra che lottava per lo scudetto. Il commento di Biasin non lascia spazio a dubbi: «Supponenti» è il termine che meglio descrive la prestazione dell’Inter. Una squadra che, pur con la qualità individuale di tanti suoi giocatori, non è riuscita a tirare fuori la grinta e la determinazione necessarie in una partita del genere. La sconfitta è apparsa inevitabile, ma soprattutto preoccupante per le ambizioni della stagione. Se questo è il livello di intensità con cui l’Inter si presenta, la corsa per lo scudetto potrebbe sembrare ben lontana.

