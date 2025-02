Perché l’Inter non segna più? La verità dietro il blackout offensivo

La sconfitta di ieri continua a fare molto rumore ed i nerazzurri sono finiti nell’occhio della critica: ci si focalizza anche sul problema in avanti.

In casa Inter c’era sempre stata una certezza: il gol. Da qualche anno, il club nerazzurro ha sempre potuto fare affidamento su una macchina offensiva che ha garantito una costante presenza in rete, con la coppia di attaccanti come elemento chiave del modulo 3-5-2 di Inzaghi. Eppure, contro la Fiorentina, le certezze sono crollate: emblematico quanto successo dopo la gara, nella pancia del Franchi. Non solo la squadra non è riuscita a segnare nemmeno un gol, ma l’attacco, pur composto da più di due punte nel finale, non ha mai creato vere occasioni. Un fallimento collettivo che ha visto la squadra finire in confusione totale. Da Thuram a Lautaro, da Arnautovic a Taremi, nessuno è riuscito a fare la differenza in una serata dove anche i più esperti sono sembrati lontani dal loro miglior stato di forma.

L’errore di Arnautovic e la rivelazione Inzaghi

I cambi non hanno portato miglioramenti, una delle principali cause di questa sconfitta va ricercata nell’incapacità della squadra di creare occasioni decisive. Il gioco degli attaccanti non ha funzionato, ma anche la squadra nel suo complesso è apparsa molle e priva di grinta. Arnautovic, subentrato per tentare di cambiare la partita, non è riuscito ad incidere. Il suo gol mancato a pochi passi dalla porta è solo l’ultimo dei tanti errori in una notte che l’Inter spera di dimenticare presto.

Speranza nella Thu-La: il ritorno alla normalità

Nel caos di Firenze, la salvezza dell’Inter potrebbe risiedere nel recupero delle sue punte di riferimento. Thuram e Lautaro sono stati decisivi in molti match della stagione, ma ieri sembravano lontani dai loro standard. Lautaro, in particolare, aveva iniziato l’anno con una serie impressionante di gol, ma la sua sequenza si è interrotta proprio contro il Milan. Il tecnico nerazzurro spera che la coppia torni a brillare al più presto, soprattutto ora che la corsa scudetto si fa sempre più difficile. Per riprendere l’inseguimento al Napoli, Inzaghi avrà bisogno di vedere la vera Thu-La, quella che ha dato alla squadra un’importante spinta nella prima parte della stagione. Ma, al di là di loro, serve anche un contributo da parte degli altri attaccanti, per non rischiare che il buio di Firenze si ripeta ancora.

