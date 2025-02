Inter, un incubo che ritorna? Il dettaglio che fa tremare i tifosi

Dopo il ko contro la Fiorentina, il fantasma dei recuperi riaffiora per l’Inter. Questa maledizione rischia di minare nuovamente la corsa al titolo.

Nel cuore di ogni squadra di calcio c’è una domanda che non dovrebbe mai avere una risposta: “Ancora?”. Per l’Inter, questa domanda è un’incognita ricorrente, una sfida psicologica che si ripresenta ogni volta che il recupero entra in scena. L’Inter è una delle poche formazioni in grado di rendere un qualcosa che sulla carta sarebbe positiva come il “recupero” un vero e proprio incubo. Dalla sofferta sconfitta con il Bologna fino all’ultimo passo falso contro la Fiorentina, la banda di Inzaghi si è trovata spesso a fare i conti con il rimorso. I giocatori come Bastoni, De Vrij e Lautaro, che hanno già vissuto notti simili, sono stati protagonisti di una nuova e amara esperienza al Franchi; un aspetto in particolare preoccupa dopo ieri. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, la sconfitta per 3-0 ha riaperto un capitolo che sembrava ormai archiviato, tornando a tormentare il tecnico e i suoi uomini.

Percorso più difficile: le sfide più importanti

Il percorso che attende l’Inter nelle prossime settimane si fa sempre più insidioso. La squadra di Inzaghi si trova ora a tre punti dal Napoli, con partite delicate in arrivo. In un calendario fitto di appuntamenti, il rischio di perdere altri punti potrebbe essere dietro l’angolo. Nonostante le difficoltà, i nerazzurri sono chiamati a blindare la concentrazione per non farsi sopraffare da un ciclo che potrebbe compromettere l’intero cammino stagionale.

L’Incubo del recupero: l’errore come filo conduttore

Il vero filo conduttore tra questi due incubi resta l’errore, che in momenti cruciali ha avuto conseguenze devastanti. Se nel 2022 l’errore di Radu a Bologna fu determinante, quest’anno a Firenze è stata la disattenzione di Dimarco a permettere a Kean di segnare il gol del 3-0: circostanze diverse, ieri la gara era già instradata verso un roboante successo viola. In entrambi i casi, il fantasma del recupero è emerso, mettendo a dura prova nervi e lucidità. Arnautovic, che nel 2022 segnò il gol del pari, quest’anno ha mancato l’occasione per riaprire la partita. Ora, l’Inter è costretta a fare i conti con una maledizione che sembra seguirla, proprio quando la squadra aveva finalmente trovato una stabilità invidiabile.

