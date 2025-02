Inter, cosa è successo davvero dopo la sconfitta? Un retroscena scuote l’ambiente

Negli spogliatoi del Franchi è accaduto qualcosa che potrebbe cambiare il cammino dell’Inter: tensioni, dubbi e un’altra sfida imminente.

L’Inter esce dal Franchi con più dubbi che certezze. La sconfitta contro una Fiorentina incerottata getta ombre sul cammino della squadra, proprio nel momento in cui ogni punto pesa come un macigno. La sensazione è che qualcosa non abbia funzionato fin dall’inizio, un’Inter poco brillante, senza la solita intensità. Simone Inzaghi, nel post-partita, ha evitato allarmismi ma ha lasciato intendere di aver percepito segnali preoccupanti. Nel primo tempo la squadra non ha mai dato l’impressione di poter realmente prendere il controllo del match, mentre nella ripresa le difficoltà sono aumentate. I volti lunghi dei giocatori al termine della partita raccontano di una serata da dimenticare in fretta, ma anche della necessità di trovare risposte immediate.

Una sfida che pesa sulla corsa scudetto

Il Napoli ha indirettamente approfittato del passo falso nerazzurro e ora la classifica impone alla squadra di Inzaghi una reazione immediata. Il calendario non concede pause: lunedì la Fiorentina arriverà a San Siro per il rematch e il rischio di un contraccolpo psicologico esiste. Le parole dell’allenatore hanno acceso un campanello d’allarme: il problema non riguarda solo la stanchezza, ma anche l’atteggiamento. Quando l’Inter si trova davanti avversari chiusi, pronti a ripartire, fatica più del previsto a trovare soluzioni. Questo alimenta interrogativi sulla gestione del gruppo e sulla capacità della squadra di adattarsi a situazioni in cui la qualità individuale non basta.

Un confronto acceso dopo il fischio finale

Al termine della gara, negli spogliatoi del Franchi, c’è stato un primo confronto tra squadra e staff tecnico: lo riporta la Gazzetta dello Sport. Un momento di riflessione più che un processo, ma sufficiente a far emergere tensioni. Inzaghi ha ribadito ai giocatori che non ci sono alibi: la Fiorentina ha vinto per fame, per intensità, per voglia di lottare su ogni pallone. La sfida di lunedì si trasforma in un crocevia stagionale, non solo per la classifica ma per l’equilibrio mentale di una squadra chiamata a rispondere subito. L’Inter si gioca molto più di tre punti: una reazione decisa servirebbe per dissipare dubbi e ritrovare certezze, ma soprattutto per dimostrare che lo scudetto resta un obiettivo concreto.

