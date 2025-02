Inter, sconfitta shock: ecco qual è stato il vero problema

Crollo a Firenze, ma il problema non è solo la sconfitta: segnali inquietanti, squadra irriconoscibile e una domanda scomoda che riguarda Inzaghi.

L’Inter subisce un ko pesante, il più netto in Serie A degli ultimi sei anni. La Fiorentina domina sotto ogni aspetto, costringendo la squadra di Inzaghi a una resa senza appelli: eloquenti le parole del tecnico a fine gara. Il possesso palla non basta quando manca la lucidità nelle scelte e la brillantezza nelle gambe. I nerazzurri, abituati a controllare il gioco con sicurezza, si sono smarriti di fronte a una Fiorentina organizzata e spietata nelle ripartenze. Il dato più inquietante è proprio l’incapacità di reagire: una squadra lunga, prevedibile e vulnerabile, punita nel momento in cui sembrava poter gestire la partita. La sconfitta pesa, ma la vera domanda è un’altra: cosa sta succedendo davvero a questa Inter? Il Corriere dello Sport prova a rispondere.

Strategia sbagliata o segnali preoccupanti?

La Fiorentina ha costruito il proprio successo su una tattica attendista, lasciando l’Inter sfogare il proprio sterile predominio e colpendola nei momenti chiave. Raffaele Palladino fa sì che a sorridere oltre a lui sia anche Antonio Conte: la strategia perfetta ha funzionato contro una squadra apparsa troppo sbilanciata e poco reattiva. Calhanoglu e Mkhitaryan hanno sofferto l’aggressività avversaria, incapaci di dare velocità alla manovra. Davanti, Lautaro e Thuram sono rimasti isolati, vittime di un meccanismo offensivo che non ha mai trovato sbocchi. La facilità con cui la Fiorentina ha spezzato il ritmo nerazzurro deve far riflettere: è solo un incidente di percorso o il segnale di un problema più profondo?

Il vero nodo è un altro: Inzaghi lo sa?

Oltre alla sconfitta, ciò che preoccupa è la lettura tardiva della gara da parte di Simone Inzaghi. L’Inter ha mantenuto il controllo del pallone, ma senza mai dare l’impressione di poter affondare davvero. Le difficoltà in fase difensiva sono state evidenti, con Frattesi colpevole sul gol di Ranieri e una squadra spesso sbilanciata in avanti senza copertura adeguata. De Vrij ha provato a tenere in piedi il reparto, ma i continui lanci lunghi della Fiorentina hanno creato il caos. Il problema non è solo la prestazione, ma la sensazione che l’Inter abbia perso compattezza e brillantezza nel momento più delicato della stagione. Inzaghi lo sa, ma riuscirà a trovare la soluzione prima che il distacco dal Napoli cresca troppo?

Leggi l’articolo completo Inter, sconfitta shock: ecco qual è stato il vero problema, su Notizie Inter.