Fiorentina-Inter: le pagelle della Gazzetta dello Sport

Per i nerazzurri ieri è stato un autentico disastro a Firenze: la squadra di Inzaghi non è mai stata in partita e chiaramente fioccano i voti bassi.

La disfatta di Firenze non lascia spazio ad attenuanti. Inter mai in partita, irriconoscibile rispetto alla squadra vista finora in campionato. Gli errori individuali si sono sommati a una prestazione collettiva priva di mordente, con la squadra apparsa scarica sotto ogni punto di vista. Un blackout totale che ha portato i nerazzurri a subire un passivo pesante, senza mai dare la sensazione di poter reagire. L’atteggiamento molle e la mancanza di idee hanno reso la serata un incubo, con la Fiorentina che ha dominato in lungo e in largo, approfittando di ogni errore avversario.

Un solo giocatore evita il disastro totale

L’unico a salvarsi, seppur senza brillare, è Nicolò Barella. Entrato nella ripresa, ha provato a dare un minimo di ordine a una squadra allo sbando, meritandosi un 5,5. Troppo poco per risollevare le sorti di un’Inter irriconoscibile, ma sufficiente per essere l’unico con un voto leggermente più alto. Asllani e Taremi, entrati nel finale, non ricevono valutazione, visto che il match era ormai compromesso quando hanno messo piede in campo.

I peggiori in campo: crollo totale della squadra

Nel giudizio della Gazzetta dello Sport, nessun giocatore nerazzurro riesce a salvarsi. Simone Inzaghi riceve un 4 che riflette l’incapacità della squadra di reagire e trovare soluzioni in una delle serate più negative della stagione. Malissimo anche Marcus Thuram, praticamente inesistente in zona offensiva, valutato con lo stesso voto. Davide Frattesi non riesce mai a incidere, sbagliando troppo e soffrendo in entrambe le fasi di gioco. Appena meno severi i voti di Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij, Carlos Augusto, Lautaro Martinez e Marko Arnautovic, tutti valutati con un 5, ma senza particolari meriti. Tra i peggiori anche Sommer, Bisseck, Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco, tutti con un 4,5 che certifica una prestazione deludente. Una bocciatura collettiva che evidenzia la gravità della sconfitta e impone una reazione immediata per evitare ripercussioni ancora peggiori sulla corsa scudetto.

