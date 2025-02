Inter, e se fosse Asllani il sacrificato? Cosa sta preparando la dirigenza per l’estate

Il regista albanese ancora non convince appieno all’interno del club nerazzurro ed essendo ancora giovane può essere venduto a grosse cifre.

L’Inter si prepara ad affrontare un calciomercato estivo che potrebbe modificare significativamente la composizione della squadra, con particolare attenzione alle seconde linee. Tra i giocatori che potrebbero lasciare la Beneamata c’è Kristjan Asllani, il giovane regista albanese che, nonostante l’impegno del club e del tecnico Simone Inzaghi, non è riuscito a trovare una continuità di rendimento sufficiente per imporsi. Non sono però mancate le buone prestazioni, segno che una sua cessione non dovrebbe essere presa alla leggera. Le sue prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative, portando l’allenatore a rivedere il suo ruolo nella squadra. Sebbene non sia stato messo ufficialmente sul mercato, Asllani potrebbe partire se arrivasse un’offerta adeguata.

L’albanese non convince appieno

Inzaghi ha dato fiducia ad Asllani, schierandolo anche in partite complicate, ma un episodio in finale di Supercoppa italiana ha fatto riflettere sul futuro del centrocampista. Dopo quella gara, comunque condizionata da un fallo evidente su di lui non fischiato, l’allenatore ha dato spazio anche a Zielinski in regia per sostituire l’infortunato Calhanoglu, segno che la concorrenza potrebbe crescere ulteriormente.

La Fiorentina insegue Asllani, ma l’Inter valuta il futuro

Secondo Inter Live, il club nerazzurro valuterebbe un’eventuale cessione qualora arrivassero offerte intorno ai 30 milioni di euro. La Fiorentina aveva già tentato di acquistare Asllani in passato, ma l’Inter aveva sempre respinto le proposte. Con l’arrivo dell’estate, però, le cose potrebbero cambiare. Le offerte potrebbero finalmente trovare un punto di incontro, aprendo la strada a una cessione che permetterebbe al club nerazzurro di reinvestire i fondi su rinforzi in altre aree della squadra. In particolare, la dirigenza dell’Inter è attivamente alla ricerca di un nuovo centrale difensivo, con profili come Hien dell’Atalanta e altri giovani con esperienza nel campionato italiano che potrebbero essere i candidati ideali per rinforzare la retroguardia.

