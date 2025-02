L’Inter ripensa ad un attaccante sfumato 10 anni fa

Dopo dieci anni di inseguimenti e opportunità sfumate, un centravanti potrebbe davvero essere il prossimo grande colpo dell’Inter.

La fine della sessione di calciomercato invernale ha suscitato una certa delusione tra i tifosi dell’Inter, soprattutto per l’atteso rinforzo in attacco; i retroscena fuoriusciti negli ultimi giorni non hanno fatto che acuire il malcontento dei tifosi nerazzurri. Nonostante le attese per un nuovo acquisto, la dirigenza nerazzurra ha deciso di rimandare l’intervento sul reparto offensivo, fissando gli occhi sulla prossima estate. Il malumore dei sostenitori è stato amplificato dai movimenti di mercato del Milan, che ha potenziato decisamente il proprio attacco con gli arrivi di Joao Felix e Santiago Gimenez. La prestazione positiva del portoghese contro la Roma ha ulteriormente esacerbato le aspettative disattese dei tifosi interisti.

Il mercato dell’Inter posticipato: due nuovi attaccanti in arrivo

In vista della prossima estate, l’Inter ha intenzione di intervenire con forza sul mercato, puntando a sostituire Correa e Arnautovic, entrambi con contratti in scadenza. La società nerazzurra ha già in mente diversi obiettivi, tra cui Santiago Castro del Bologna e Jonathan David, che non firmerà il rinnovo con il Lille.

Breel Embolo: il ritorno di un vecchio obiettivo

Inter Live però aggiunge un altro nome e sostiene che il club nerazzurro guarda con attenzione a un nome che ritorna ciclicamente: Breel Embolo. Dieci anni dopo il primo contatto, l’Inter potrebbe finalmente accoglierlo. Nel 2015, la dirigenza interista si interessò all’attaccante svizzero, che all’epoca giocava nel Basilea. L’idea era di sostituire Mauro Icardi, ma alla fine la trattativa non andò a buon fine. Embolo venne acquistato dal Schalke 04, per poi continuare la sua carriera in Bundesliga con il Borussia Monchengladbach, dove è stato compagno di Marcus Thuram. Nonostante l’interesse non si sia mai spento, solo ora, con il Monaco, l’attaccante sta dimostrando il suo valore. Con sei gol e sette assist in ventotto presenze, Embolo sta tornando a livelli elevati dopo un brutto infortunio al legamento crociato. Con un solo anno di contratto ancora con il Monaco e una valutazione perciò accessibile, il 27enne è pronto a diventare un obiettivo concreto per l’Inter.

