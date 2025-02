La cessione di Vlahovic potrebbe stravolgere l’Inter

Il futuro del serbo potrebbe prendere una piega inaspettata: un trasferimento svelerebbe scenari sorprendenti per l’Inter e il mercato estivo.

Dusan Vlahovic, nonostante il suo ingresso in grande stile con il gol contro l’Empoli, non sembra più sicuro del posto da titolare alla Juventus. Il rendimento altalenante dell’attaccante serbo non è l’unico motivo di incertezza, ma anche la sua situazione contrattuale sta pesando sul suo futuro. Con un contratto che scadrà nel 2026, il rinnovo appare lontano, visto che la richiesta per il suo ingaggio, superiore ai 10 milioni di euro a stagione, potrebbe non essere facilmente accettata dalla dirigenza bianconera. Di conseguenza, la possibilità di un trasferimento la prossima estate appare più concreta che mai: potrebbero verificarsi ipotesi sulla carta clamorose.

Il Barcellona potrebbe essere la nuova destinazione

Diversi club si stanno preparando a lanciarsi su Vlahovic nel prossimo mercato estivo. Tra questi, il Barcellona sembra essere una delle destinazioni più concrete. Se i blaugrana dovessero davvero riuscire ad assicurarsi l’attaccante serbo, la sua presenza potrebbe creare una notevole concorrenza per altri attaccanti del club catalano.

Pau Victor potrebbe diventare un obiettivo per l’Inter

Come riporta Inter Live, l’attaccante Pau Victor potrebbe essere messo sul mercato nel caso in cui arrivasse in Catalogna un grande centravanti. Lo spagnolo ha finora giocato soprattutto da subentrante, ma ha comunque dimostrato di essere utile con due gol e un assist in Liga. Con le partenze certe di Joaquin Correa e Marko Arnautovic a parametro zero la prossima estate, i nerazzurri potrebbero avere due posti liberi in attacco. Pau Victor, classe 2000, è sotto contratto con il Barcellona fino al 2029, ma il suo impiego limitato potrebbe spingerlo a cercare più spazio altrove. Il suo costo, inferiore ai 10 milioni di euro, rientrerebbe nei parametri finanziari imposti da Oaktree, rendendolo un’opzione interessante per l’attacco dell’Inter in vista della prossima stagione.

