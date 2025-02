Inter in ansia: un titolare ko, la notizia spiazza i tifosi

Un imprevisto scuote l’Inter in un momento cruciale della stagione: un titolarissimo costretto allo stop, Inzaghi deve rivedere i suoi piani.

L’Inter è reduce da due sconfitte consecutive in trasferta che hanno posto seri dubbi sulla capacità della squadra di rivincere lo Scudetto. Il distacco dal Napoli capolista è ancora sotto controllo ma sono emersi diversi problemi che non fanno dormire sonni tranquilli. A complicare ulteriormente le cose ci sono le condizioni di Marcus Thuram che soffre per una botta alla caviglia quando mancano pochi giorni allo scontro proprio in casa del Napoli.

Nuove scelte obbligate per Inzaghi

L’Inter si trova ad affrontare un nuovo ostacolo in una fase delicata della stagione. Stamattina Yann Sommer si è sottoposto a controlli approfonditi presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per valutare un problema fisico emerso negli ultimi giorni. Le visite mediche hanno fornito indicazioni precise sulla natura dell’infortunio, portando lo staff sanitario a riflettere sulle migliori soluzioni per gestire la situazione senza compromettere il rendimento della squadra. Considerando l’importanza della stabilità difensiva, Simone Inzaghi dovrà prendere decisioni mirate per garantire continuità alla squadra nelle prossime partite.

Frattura e stop: cambia l’Inter in porta

Gli esami clinici hanno confermato l’esistenza di una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Lo staff medico stabilirà nei prossimi giorni il trattamento più adatto, ma il portiere svizzero, secondo Sky Sport, dovrà fermarsi per circa un mese. L’obiettivo è rientrare in tempo per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Nel frattempo, toccherà a Josep Martinez difendere la porta nerazzurra, un’occasione importante per l’ex Genoa, chiamato ora a dimostrare il proprio valore in una fase cruciale della stagione. Lo spagnolo, pagato 15 milioni di euro la scorsa estate, finora ha giocato solo una partita: ben figurò in Coppa Italia contro l’Udinese. Le prossime prove saranno decisamente più importanti: il week end del 2 e 3 marzo si gioca Napoli-Inter.

