Sorteggio ottavi di Champions League: diretta tv e streaming

Chi sfiderà l’Inter agli ottavi? Il sorteggio si avvicina e le combinazioni possibili sono già note: scongiurato il pericolo derby italiano.

I playoff hanno decretato le sedici squadre che proseguiranno il loro cammino in Champions League e affronteranno gli ottavi di finale. Il nuovo format ha già delineato il percorso fino alla finale, ma sarà il sorteggio di domani, venerdì 21 febbraio, alle ore 12 a stabilire ufficialmente le sfide. L’Inter in proiezione non avrà sfide semplici, ma andiamo con ordine. Le otto squadre qualificate direttamente scopriranno i loro avversari e il tabellone verrà completato fino alla finale di Monaco di Baviera. Le squadre classificatesi tra le prime otto nel girone giocheranno il ritorno in casa e sono Liverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. A queste si aggiungono le vincitrici dei playoff: Feyenoord, Bruges, Bayern Monaco, Benfica, Borussia Dortmund, Psv, Real Madrid e Psg. Il meccanismo degli accoppiamenti prevede che le prime quattro squadre classificate affrontino una tra le vincitrici degli spareggi tra le squadre che hanno chiuso la prima fase al 15°, 16°, 17° e 18° posto. Le squadre che hanno chiuso al terzo e quarto posto affronteranno una tra le vincitrici degli spareggi tra 13°, 14°, 19° e 20° posto.

Dove vedere il sorteggio

L’Inter, unica italiana ancora in corsa, saprà quale squadra dovrà affrontare agli ottavi. Il sorteggio, trasmesso in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su NOW, skysport.it, sul canale YouTube di Sky Sport oltre che su Prime Video e sul sito della UEFA. Questo sarà l’ultimo di questa edizione della Champions in quanto determinerà anche le sfide dei turni successivi.

Inter, tra Psv e Feyenoord: ecco i possibili accoppiamenti

L’Inter, che si è qualificata come testa di serie, ha già la certezza di affrontare agli ottavi una tra Psv e Feyenoord, le squadre che hanno eliminato rispettivamente Milan e Juventus. La possibilità di un derby di Madrid tra Real e Atletico aggiunge ulteriore fascino al sorteggio, mentre il Psg affronterà sicuramente una tra Liverpool e Barcellona. Ecco dunque i possibili accoppiamenti:

• Liverpool vs Psg o Benfica

• Barcellona vs Psg o Benfica

• Arsenal vs Psv o Feyenoord

• Inter vs Psv o Feyenoord

• Atletico Madrid vs Real Madrid o Bayern Monaco

• Bayer Leverkusen vs Real Madrid o Bayern Monaco

• Lille vs Bruges o Borussia Dortmund

• Aston Villa vs Bruges o Borussia Dortmund

