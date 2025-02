Nuova bufera in Serie A: la classifica potrebbe essere stravolta

Un nuovo caso scuote la Serie A: un dettaglio finora nascosto potrebbe cambiare tutto, stravolgendo la classifica e mettendo nei guai un grande club.

La classifica del campionato italiano di Serie A potrebbe subire scossoni importanti, con il Napoli potenzialmente coinvolto in un nuovo caso giudiziario legato all’affare Osimhen. Gli azzurri comandano la classifica con 2 punti di vantaggio sull’Inter; gli uomini di Inzaghi, tra l’altro, hanno appena ricevuto una pessima notizia. Il Tribunale Federale aveva assolto il club e il presidente De Laurentiis nel 2022, ma il procuratore federale Chiné attende ancora gli atti dalla procura di Roma. Questi documenti, richiesti lo scorso anno, non sono stati ancora trasmessi perché secretati per esigenze investigative. Ora che le carte potrebbero finalmente arrivare, l’iter potrebbe riprendere con conseguenze imprevedibili. La questione ruota attorno alla possibile riapertura del processo, che dipenderà dall’eventuale presenza di elementi nuovi rispetto a quanto già valutato tre anni fa.

Le tempistiche e il rischio di un processo sportivo

Tre anni fa, in sede sportiva, Chiné aveva chiesto 11 mesi di inibizione per De Laurentiis, prima che il Tribunale Federale assolvesse il Napoli. Se, una volta ricevuti i documenti dalla procura di Roma, dovessero emergere elementi giudicati rilevanti, potrebbe partire una richiesta di “revocazione” basata sull’articolo 63 del Codice di Giustizia Sportiva. Da quel momento, ci sarebbero 30 giorni per riaprire il procedimento, mentre la Corte d’Appello federale avrebbe altri 30 giorni per decidere l’ammissibilità della richiesta e fissare un’udienza. A quel punto, il Napoli potrebbe andare incontro a un deferimento e quindi a un processo sportivo. L’esito? Una semplice multa o, più concretamente, una penalizzazione in classifica.

Come cambierebbe la classifica con una penalizzazione

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe ritrovarsi in una situazione simile a quella vissuta dalla Juventus due stagioni fa. Le operazioni relative a Osimhen verrebbero esaminate per verificare se siano paragonabili a un sistema di plusvalenze fittizie, come accaduto nel caso bianconero. La penalizzazione della Juventus era stata di 10 punti, ma per il Napoli il numero potrebbe variare in base alla gravità delle conclusioni raggiunte dagli organi giudicanti. Se il processo dovesse concludersi entro aprile, l’eventuale penalizzazione influenzerebbe l’attuale campionato, alterando la corsa alle posizioni europee e aprendo scenari clamorosi per la lotta al vertice.

