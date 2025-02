Sorteggio Champions: pericolo per l’Inter? Il tabellone può stravolgere tutto

L’Inter attende il verdetto del sorteggio Champions, ma un dettaglio inquieta i tifosi: il rischio di un accoppiamento scomodo potrebbe cambiare tutto.

Il cammino dell’Inter in Champions riparte dagli ottavi, con un sorteggio che può riservare più insidie del previsto. L’eliminazione di Milan, Juve e Atalanta ha lasciato i nerazzurri come unica italiana in corsa, privandoli della possibilità di un derby nazionale ma esponendoli a scenari imprevedibili. L’attenzione si concentra ora sulle due squadre olandesi ancora in gioco: Feyenoord e PSV Eindhoven, avversarie più insidiose di quanto si potesse pensare. Il loro rendimento nei playoff ha mostrato squadre capaci di sorprendere, mettendo in difficoltà club blasonati e sfruttando ogni indecisione difensiva. Domani ci sarà il sorteggio che sarà visibile su diverse piattaforme.

Sorteggio decisivo per il destino europeo

Verrà definito non solo l’avversaria dell’Inter agli ottavi, ma anche l’intero cammino verso la finale. Il nuovo tabellone segue una struttura fissa, con gli incroci già delineati fino all’ultimo atto della competizione. Per i nerazzurri il pericolo maggiore sarebbe quello di trovarsi nel lato del tabellone occupato dal Real Madrid. La squadra di Inzaghi, come ricorda la Gazzetta dello Sport, farà bene a non commettere l’errore di Juventus e Milan.

Ottavo più insidioso del previsto

L’Inter dovrà affrontare una doppia sfida insidiosa: vietato sottovalutare qualsiasi delle due squadre olandesi che dovrà affrontare. Concedere troppo spazio a queste formazioni potrebbe complicare la qualificazione. L’aspetto più temuto è la posizione dell’Inter nel tabellone: il cammino verso la finale potrebbe essere molto più complesso del previsto, ma ci sarà tempo per pensarci. Inzaghi e i suoi attendono il verdetto con la consapevolezza che l’equilibrio di questo sorteggio sarà determinante. L’Inter non può permettersi cali di tensione: qualsiasi distrazione potrebbe costare carissimo, anche contro PSV e Feyenoord, Conceicao e Thiago Motta se ne sono accorti.

Leggi l’articolo completo Sorteggio Champions: pericolo per l’Inter? Il tabellone può stravolgere tutto, su Notizie Inter.