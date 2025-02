Dumfries insostituibile? Un segnale inatteso cambia tutto per l’Inter

Sembrava destinato a un ruolo secondario, ma qualcosa è cambiato: Dumfries sta sorprendendo tutti.

Denzel Dumfries continua a imporsi come uno degli elementi più affidabili della squadra nerazzurra in una fase della stagione densa di ostacoli; l’ultima, tremenda, notizia è arrivata oggi da Appiano Gentile. Simone Inzaghi lavora intensamente per riportare l’Inter sui binari giusti, mentre l’esterno olandese mantiene un rendimento elevato, confermandosi non solo pericoloso in fase offensiva, ma anche una presenza costante nella manovra. Il suo contributo in termini di gol e prestazioni è evidente, come illustrato dal Corriere dello Sport: cinque reti nel 2025, un gol annullato in Champions League e due pali colpiti contro Juventus e Milan testimoniano il suo stato di forma. Sul piano atletico, Dumfries non mostra segni di cedimento, risultando sempre tra i più presenti in campo. Unica eccezione, la sfida di ritorno contro la Fiorentina, saltata per squalifica.

Numeri da record e crescita evidente

La fascia destra dell’Inter ha trovato in Dumfries un punto di riferimento costante, a differenza del lato opposto, dove Bastoni e Dimarco stanno attraversando un periodo complicato. L’olandese ha collezionato 2145 minuti in stagione, affermandosi come uno dei giocatori più utilizzati della rosa e il terzo miglior marcatore dietro Lautaro e Thuram. Il suo bottino di otto gol complessivi lo avvicina al suo massimo in carriera: con una sola rete in più eguaglierebbe il record di nove segnature ottenuto nel 2019/20 al PSV. Il rinnovo di contratto fino al 2028, siglato lo scorso novembre, ha contribuito a stabilizzarlo, dissipando le incertezze legate al mercato estivo. Per mesi si era parlato di una possibile cessione, ma dopo la firma il suo rendimento ha subito un’impennata, culminata in un inizio di 2025 ai massimi livelli.

Il piano di Inzaghi per gestirlo al meglio

La gestione delle energie di Dumfries sarà una priorità per Inzaghi in vista della sfida cruciale contro il Napoli. Per evitare un sovraccarico, il tecnico potrebbe dosarne l’impiego nelle prossime gare contro Genoa e Lazio in Coppa Italia. Un’attenzione necessaria per preservarne la freschezza in un momento chiave della stagione. Con questa continuità, l’esterno olandese potrebbe raggiungere una quantità di minuti simile a quella della stagione 2022/23, quando toccò quota 3400 in 57 partite. Un chiaro segnale del suo ritorno ai massimi livelli dopo un’annata difficile, chiusa con meno di 2000 minuti e il posto da titolare perso a favore di Darmian. Oggi, invece, la fascia destra è sotto il suo controllo, un risultato impensabile fino a pochi mesi fa.

