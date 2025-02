Inter, guaio improvviso sulla sinistra: Inzaghi pronto ad una mossa inedita

I nerazzurri si avvicinano ad un periodo molto importante della propria stagione dovendo fare i conti con diversi imprevisti.

L’Inter deve assolutamente tornare alla vittoria ma la preparazione del match contro il Genoa sta regalando più delusioni che buone notizie: l’ultimo infortunio è una botta non indifferente. Non solo la questione dei diffidati: in vista della sfida contro il Genoa, Simone Inzaghi deve affrontare una situazione complicata sulla fascia sinistra. Alessandro Bastoni e Federico Dimarco hanno dato segnali di affaticamento nelle ultime settimane, un aspetto già evidente nel match contro la Juventus. A questo si è aggiunto il problema fisico di Carlos Augusto, fermato da una forte contusione al polpaccio. La sua presenza per la partita di sabato resta in forte dubbio, cosa che lascia l’Inter con meno opzioni in un settore chiave del campo.

Le possibili soluzioni per Inzaghi

Il tecnico nerazzurro dovrà valutare attentamente come gestire le risorse a disposizione. Dimarco ha garantito un contributo essenziale in fase offensiva, ma il rischio di sovraccarico è evidente. Bastoni, dal canto suo, ha svolto un ruolo cruciale anche nell’impostazione del gioco, accumulando però un numero elevato di minuti. Con Carlos Augusto non ancora al meglio, l’Inter potrebbe trovarsi costretta a modificare l’assetto tattico o a impiegare giocatori in ruoli non abituali.

Un’ipotesi prende quota

Secondo Il Corriere dello Sport, una possibile mossa potrebbe coinvolgere Nicola Zalewski. L’esterno polacco, arrivato nel mercato di gennaio, non ha ancora avuto molte occasioni per mettersi in mostra, ma potrebbe rappresentare la sorpresa contro il Genoa. Dotato di velocità e buona tecnica, l’ex Roma ha caratteristiche adatte per coprire la fascia e dare respiro a Dimarco, almeno per una parte della gara. Inzaghi sta valutando questa possibilità, consapevole che il turnover sarà fondamentale per gestire al meglio le prossime settimane.

