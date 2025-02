Donnarumma-Inter: un dettaglio potrebbe stravolgere le carte in tavola

Le voci su Donnarumma e l’Inter non si placano, mentre il PSG lo schiera titolare. Ma un dettaglio inatteso potrebbe stravolgere completamente lo scenario.

L’attenzione sul futuro di Gianluigi Donnarumma non si è affievolita, nonostante il portiere continui a difendere la porta del Paris Saint-Germain con continuità. Il club parigino, impegnato a consolidare il proprio progetto tecnico, ha ribadito la fiducia nei suoi confronti, concedendogli spazio anche nelle partite più delicate. La sua esperienza internazionale e le prestazioni offerte negli ultimi mesi lo mantengono al centro del progetto, ma il panorama attorno al numero uno azzurro resta tutt’altro che statico. Le voci che lo accostano all’Inter non si placano anche se, proprio in quel ruolo, tutto potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Rinnovo in vista? Incontri già fissati

Secondo quanto riportato da L’Équipe, la questione riguardante il rinnovo del contratto del capitano della nazionale è entrata in una fase chiave. Il vincolo con il PSG è attualmente valido fino al giugno 2026, ma il club ha avviato i primi contatti per valutare un possibile prolungamento. Diversi appuntamenti tra le parti sono già stati definiti, con l’intento di approfondire le condizioni di un eventuale nuovo accordo. La posizione del giocatore e le richieste economiche avranno un peso determinante, così come le prospettive offerte dalla società francese per il futuro.

L’Inter osserva? Scenari possibili per il futuro

Nonostante il PSG voglia blindare il portiere, alcune indiscrezioni suggeriscono che la situazione venga monitorata con interesse da più club, compresa l’Inter. L’eventuale mancato accordo per il rinnovo potrebbe aprire spiragli inattesi, soprattutto se il club francese decidesse di prendere in considerazione un’offerta allettante. Per i nerazzurri, alle prese con valutazioni sul futuro della porta, Donnarumma potrebbe diventare un’opzione concreta, anche se al momento ogni scenario resta legato agli sviluppi delle trattative con il PSG.

Leggi l’articolo completo Donnarumma-Inter: un dettaglio potrebbe stravolgere le carte in tavola, su Notizie Inter.