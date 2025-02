Perché l’Inter potrebbe dire addio a Mkhitaryan già a giugno?

Dopo un derby d’Italia da dimenticare, l’Inter potrebbe prendere una decisione drastica sul futuro di diversi giocatori.

Il pesante tonfo contro la Juventus nell’ultimo week end ha portato alla luce un problema già noto ma mai davvero affrontato. L’Inter ha subìto un duro colpo, e ora è evidente che il club si trova a un bivio importante. Se non vengono apportati cambiamenti significativi, la stagione potrebbe incanalarsi in un’altra direzione negativa. La sconfitta ha dato il via a una serie di riflessioni, non solo tra i tifosi, ma anche tra i dirigenti; riflessioni generate anche da delle frasi dette da un giocatore. Le scelte di Simone Inzaghi sono state messe sotto la lente d’ingrandimento, così come le decisioni della dirigenza di non aver rinforzato la rosa con nuovi innesti utili a risolvere alcune problematiche ormai evidenti.

Le difficoltà nel reparto offensivo e difensivo

Non c’è solo la panchina corta in attacco che preoccupa, ma anche una difesa che sta invecchiando, con pochi margini di manovra. Il duo Lautaro Martinez–Marcus Thuram, pur solido, non basta a sostenere l’intero reparto offensivo. Le alternative non stanno fornendo un apporto all’altezza, e con l’estate ormai vicina, il mercato diventa l’unica soluzione. Nonostante la finestra estiva di mercato sembri essere lontana, un’opportunità si aprirà a breve con il Mondiale per Club, che darà all’Inter la possibilità di intervenire già nelle prime settimane di giugno.

Il futuro di Mkhitaryan e la risoluzione del contratto

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter potrebbe optare per la risoluzione anticipata del contratto di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista, ormai vicino ai 37 anni, non è più l’indispensabile titolare di una volta, e non si può escludere a priori una decisione radicale. L’Inter dispone di una clausola che le permetterebbe di risolvere il contratto con Mkhitaryan, al netto di una buonuscita di 500.000 euro, evitando così di arrivare a giugno 2026, quando il contratto scadrà naturalmente. Va detto, però, che al momento sembra molto difficile che l’Inter decida di dire addio a giugno all’armeno.

