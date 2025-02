Taremi potrebbe essere il prossimo a lasciare l’Inter: cosa sta succedendo dietro le quinte?

Dopo una stagione deludente, l’attaccante iraniano potrebbe essere vicino a una clamorosa cessione.

La sconfitta contro la Juventus ha messo in evidenza i limiti dell’Inter: la squadra di Inzaghi è stata incapace di sfruttare le numerose occasioni create nel primo tempo. Lautaro, Dumfries e Taremi sono stati protagonisti di tentativi che avrebbero potuto sbloccare il match, ma le conclusioni sono state troppo imprecise o fermate da un attento Di Gregorio. L’iraniano, in particolare, non è riuscito a trovare la via del gol in una prestazione che ha deluso ancora una volta le aspettative. In realtà pensiamo che il suo rendimento sia deludente non solo per colpa sua.

Le difficoltà di Taremi in stagione

L’attaccante, arrivato dall’ex Porto era arrivato con l’idea che potesse essere l’elemento in grado di far riposare sia Marcus Thuram che Lautaro Martinez: l’iraniano però ha deluso in questa stagione essendo riuscito a segnare solo tre gol che non hanno avuto un impatto significativo sugli esiti delle partite. Se la sua stagione non dovesse subire una svolta nella seconda parte dell’anno, l’Inter dovrà riflettere sul suo futuro. La concorrenza per il posto in attacco è serrata, con Lautaro e Thuram più affidabili: l’investimento su Taremi sembra non aver dato i frutti sperati.

Cessione possibile per Taremi, il mercato lo osserva

In vista della prossima finestra di mercato, come riporta Inter Live, la cessione di Taremi non è da escludere: l’Inter che potrebbe decidere di vendere l’attaccante per una cifra che si aggira intorno ai 7-10 milioni. Questo permetterebbe al club di fare una plusvalenza e di rinnovare l’attacco, puntando su profili più giovani e promettenti. Sull’ex Porto c’è l’interesse di club spagnoli, arabi e portoghesi: una sua eventuale cessione porterebbe a una vera e propria rivoluzione in avanti, considerato che è già stato deciso l’addio di Arnautovic e Correa.

