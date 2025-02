Inter: la carta a sorpresa per vincere il derby per Ricci

Un giovane talento in prestito potrebbe cambiare le carte in tavola sul mercato. L’Inter potrebbe aver trovato una via inaspettata per abbassare il prezzo del regista.

Le recenti difficoltà offensive dell’Inter sono diventate il tema principale delle analisi dei tifosi e degli esperti; anche noi abbiamo detto la nostra provando a spiegare i motivi del flop di Taremi. Pur creando numerose occasioni, la squadra ha faticato a concretizzare e a produrre reti, un limite che ha messo in evidenza la dipendenza da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Al di fuori di questi due, il contributo degli altri attaccanti è stato al di sotto delle aspettative, con Arnautovic e Correa che, purtroppo, non hanno reso quanto ci si aspettava. La situazione lascia intravedere la necessità di un intervento in attacco per risolvere la questione della prolificità.

Un’opportunità da valutare: Francesco Pio Esposito

Una possibile soluzione potrebbe arrivare da uno dei talenti in prestito, Francesco Pio Esposito, che sta dimostrando il suo valore nello Spezia. Il giovane attaccante sta vivendo una stagione decisamente positiva e potrebbe rappresentare un’opportunità per l’Inter di risolvere, almeno in parte, la carenza di gol in attacco. Inzaghi potrebbe decidere di richiamarlo a Milano, ma, secondo Inter Live il bomber stabiese potrebbe anche rientrare in una trattativa più complessa.

Il piano dell’Inter per Samuele Ricci

Il sogno di Marotta e Ausilio per la regia si chiama Samuele Ricci, centrocampista del Torino, che ha attirato l’interesse di diverse squadre, tra cui il Milan. Per abbassare il prezzo del cartellino, che si aggira intorno ai 40 milioni di euro, l’Inter potrebbe decidere di inserire Francesco Pio Esposito come contropartita tecnica. Esposito, ben conosciuto dal direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, potrebbe così rappresentare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti, senza però compromettere i piani a lungo termine dell’Inter.

