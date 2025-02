Lautaro può davvero lasciare l’Inter? Una big estera ha un piano segreto

Il futuro di Lautaro all’Inter è in bilico, un club straniero è pronto a tentare un assalto: basterà per convincere i nerazzurri?

Ancora una volta, l’Inter ha mancato un’occasione cruciale per avvicinarsi alla vetta della classifica, proprio quando il Napoli è stato fermato dalla Lazio. Il sogno di sorpassare la capolista è svanito, alimentando i rimpianti per una partita che avrebbe potuto essere diversa. Tra i protagonisti che hanno faticato a imporsi, Lautaro Martinez spicca per aver fallito occasioni che, se sfruttate, avrebbero potuto indirizzare la gara a favore dell’Inter. L’attaccante argentino a fine gara era letteralmente infuriato per diversi motivi.

Il momento di Lautaro: una delusione collettiva

Non è solo il risultato a preoccupare i tifosi interisti, ma anche le prestazioni individuali. Lautaro, solitamente il punto di riferimento offensivo, ha avuto l’occasione di trasformare la partita in favore dei nerazzurri, ma ha fallito. Il bomber argentino non è riuscito a concretizzare due buone opportunità nel primo tempo, lasciando l’Inter con il rammarico di un possibile vantaggio che sarebbe potuto risultare decisivo. La sua prestazione deludente ha alimentato i dubbi sul suo stato di forma e sulla sua capacità di essere decisivo nei momenti cruciali.

L’Atletico Madrid prepara l’assalto a Lautaro

Oltre alle difficoltà immediate, l’Inter potrebbe trovarsi ad affrontare un’altra sfida sul mercato. Secondo le ultime notizie provenienti dalla Spagna, l’Atletico Madrid starebbe preparando un nuovo assalto a Lautaro Martinez, considerato l’erede ideale di Antoine Griezmann, ormai pronto a trasferirsi negli Stati Uniti. Nonostante il contratto fino al 2029, Lautaro non partirebbe per meno di 100 milioni di euro. La cifra richiesta per il suo trasferimento è alta, ma l’Atletico è pronto a tentare l’affondo. In alternativa, il club di Simeone potrebbe virare su altri talenti come Lookman dell’Atalanta, ma l’interesse per Lautaro è concreto, e questo potrebbe complicare ulteriormente il futuro dell’attaccante argentino all’Inter.

