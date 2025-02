Inter, il colpo a sorpresa per l’attacco: è davvero possibile?

L’Inter non molla la presa su Jonathan David. Ma tra concorrenza e richieste elevate, c’è davvero spazio per chiudere il colpo?

L’attacco dell’Inter ha mostrato diverse lacune nelle ultime partite: nonostante la varietà delle rotazioni e il contributo di difensori e centrocampisti, la squadra ha palesato qualche difficoltà. Le prestazioni individuali, in particolare da parte dei centravanti, non hanno sempre soddisfatto le aspettative: le critiche di questi giorni hanno riguardato anche un insospettabile. La dirigenza nerazzurra è ben consapevole della necessità di intervenire in questa zona del campo e sta cercando una soluzione che possa risolvere i problemi a lungo termine. L’addio di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, con i loro contratti in scadenza nel 2025, potrebbe favorire una nuova operazione in attacco la prossima estate.

Il profilo di Jonathan David: un obiettivo di mercato di lunga data

Un nome che ha già da tempo suscitato l’interesse dell’Inter è quello di Jonathan David, centravanti del Lille. Ausilio ha monitorato il canadese sin dai suoi primi passi in Francia, riconoscendone subito il talento e le qualità tecniche. In questa stagione, David ha consolidato la sua reputazione, con 12 gol e 3 assist in Ligue 1 e 8 gol e 3 assist in Champions League, numeri che ne fanno uno dei bomber più temuti d’Europa. L’Inter ha tenuto vivo l’interesse per lui, ma le difficoltà non mancano. La concorrenza di squadre come Bayern Monaco, Barcellona e Juventus ha reso complicata ogni trattativa finora.

La sfida del calciomercato: l’Inter pronta a battere la concorrenza

Nonostante gli ostacoli, l’Inter non ha mai abbandonato l’idea di portare Jonathan David a Milano. Come riporta Inter Live, la dirigenza nerazzurra è determinata a fare un tentativo concreto per l’attaccante canadese, approfittando della scadenza del suo contratto con il Lille. Sebbene la concorrenza sia agguerrita, soprattutto dalla Premier League, i dirigenti interisti stanno cercando di comprendere le possibilità di concludere l’affare. Il piano dell’Inter è di offrire al giocatore un ruolo da protagonista, un’opportunità che potrebbe risultare allettante per David.

