Con il lancio ufficiale della terza maglia per la stagione 2023/24, l’Inter torna a vestire l’arancione per la 14ª volta: i dettagli

L’Inter non è affatto nuova al colore arancione, protagonista della terza maglia per la stagione 2023/24. Si tratta, infatti, della 14ª volta che il club indossa questo colore, come ricorda nell’excursus sul proprio sito ufficiale.

INTER E ARANCIONE- Il primo utilizzo, come seconda divisa, risale alla stagione 1937/1938: quell’anno l’Ambrosiana, trascinata da Giuseppe Meazza, vinse il campionato. La seconda divisa veniva utilizzata dalle squadre che giocavano in casa e che accoglievano squadre avversarie che indossavano colori simili: era appunto la squadra di casa, come gesto di cortesia, a cambiare la divisa.

Dopo il primo utilizzo, l’Inter ha indossato la maglia arancione per altre 12 volte: 10 tra il 1941 e il 1958. Le foto in bianco e nero di Angelillo, Lorenzi, Skoglund testimoniano l’utilizzo a San Siro della divisa arancione.

Un colore utilizzato anche, in alcuni frangenti, nella cosiddetta “mista”, la formazione che negli anni passati vide scendere in campo una rappresentativa appunto mista di calciatori di Inter e Milan: spesso indossando la maglia arancione.

RITORNO

Per il ritorno dell’arancione su una divisa nerazzurra bisogna aspettare il 2000: un kit che è di chiara ispirazione a quello 2023-2024, con colletto e inserti grigio petrolio, pantaloncino e calzettone in tinta con il colletto. La maglia viene utilizzata in Coppa Italia e anche in campionato.

Anche nella stagione successiva, la 2001/2002, l’arancione è il colore della terza maglia. Lo sfoggiano Ronaldo, Adriano, Vieri e compagni. Prima in amichevole, poi in Coppa Italia, contro l’Udinese.

