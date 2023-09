La Champions League inizia ufficialmente oggi. Ecco tutte le partite in programma, in attesa dell’Inter domani

Benchè per l’Inter oggi sia solo la vigilia dell’inizio del proprio cammino in Champions, la competizione inizia ufficialmente proprio nella giornata odierna. Ecco tutte le partite in programma.

18:45 Milan-Newcastle

18:45 Young Boys-RB Lipsia

21:00 Barcellona-Antwerp

21:00 Feyenoord-Celtic

21:00 Lazio-Atl. Madrid

21:00 Manchester City-Stella Rossa

21:00 Paris SG-Dortmund

21:00 Shakhtar-FC Porto

