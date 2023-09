Domani 20 settembre l’Inter affronterà la Real Sociedad in Champions League: ecco le informazioni suglu avversari

Alla vigilia del primo match di Champions League dell’Inter per la stagione 2023-24 con la Real Sociedad, guardiamo da vicino la prima avversaria dei nerazzurri.

Scopriamo insieme chi è la Real Sociedad, i suoi punti di forza e quelli deboli:

PRECEDENTI

Real Sociedad-Inter si giocherà per la prima volta in Champions League. Nelle competizioni europee esiste solo un precedente: nel primo turno di Coppa UEFA 1979/80, quando i nerazzurri superarono il turno dopo una vittoria per 3-0 all’andata e una sconfitta per 2-0 al ritorno. L’ultimo confronto tra le due squadre è stato nel Trofeo Pirelli del 2003 giocato a Lucca, quando i nerazzurri vinsero 1-0 grazie alla rete di Van der Meyde.

19-09-1979 Inter-Real Sociedad 3-0 46′ Muraro, 48′ Baresi, 78′ Marini

03-10-1979 Real Sociedad-Inter 2-0 21′ Satrustegui, 73′ Satrustegui

23-08-2003 Inter-Real Sociedad 1-0 11′ Van der Meyde

REAL SOCIEDAD, MERCATO E CAMPIONATO

Gli spagnoli, guidati da Imanol Alguacil, hanno iniziato la stagione con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle prime cinque gare di campionato. Occupano in questo momento l’11° posto in classifica, con otto reti fatte e sette subite.

Gli acquisti più importanti sono stati Arsen Zakharyan, arrivato dalla Dinamo Mosca, Alvaro Odriozola dal Real Madrid e Andrè Silva dal Lipsia. Questa sarà la terza partecipazione dei baschi in Champions League, avendo raggiunto gli ottavi di finale nella stagione 2003/04 e la fase a gironi nel 2013/14.

CHAMPIONS

Dopo aver vinto le prime due partite di Champions League nel settembre 2003, la Real Sociedad non è più riuscita a vincere nelle successive 12 partite del torneo. Nella storia del club il risultato più prestigioso nelle competizioni europee è stata la conquista della semifinale di Coppa dei Campioni 1982-83, quando venne sconfitta dall’Amburgo.

ALLENATORE

Quella tra Imanol Alguacil e la Real Sociedad è un rapporto che dura da oltre 30 anni. Il suo percorso da calciatore è iniziato proprio con i bianco-blu, nella stagione 1989-90 dopo la trafila nel settore giovanile. Nel 2011 ritorna per allenare le giovanili. La sua gavetta lo porta prima ad allenare la squadra B e poi a subentrare nella stagione 2018-19 alla guida della prima squadra.

Con lui in panchina nell’anno successivo arriva la storica conquista della Coppa del Re nella finale vinta contro l’Athletic Bilbao. Era da 33 anni che la Real Sociedad non vinceva un trofeo. Il lavoro fatto dal tecnico ha portato i baschi a disputare gli ottavi di Europa League nella scorsa stagione, anno in cui è arrivata la qualificazione alla Champions League.

