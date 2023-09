L’Inter oggi svolgerà l’ultimo allenamento ad Appiano prima della partenza: c’è però un assente, ecco di chi si tratta

Come rende noto Simone Togna su Twitter, l’Inter si appresta oggi a svolgere l’ultimo allenamento prima della partenza alla volta del primo match di Champions con la Real Sociedad.

Tra le fila di Inzaghi, però, manca Cuadrado.

#Inter: #Cuadrado assente all’allenamento in corso. Il colombiano soffre ancora una infiammazione al tendine e NON partirà per San Sebastián, ma resterà ad Appiano per lavorare. #ChampionsLeague #RealSociedadInter — Simone Togna (@SimoneTogna) September 19, 2023

