Le parole dell’ex portiere nerazzurro Lorenzo Buffon su quello che è stato il derby tra l’Inter di Inzaghi e il Milan di Pioli

A La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Buffon ha parlato del derby tra Inter e Milan.

«Ho visto la partita, ma non voglio parlarne. Purtroppo una bruttissima sconfitta, ma è meglio averli presi dopo quattro giornate. Arriva la Champions, una buona occasione per dimenticare e rialzarsi. La Coppa lo è sempre stata. Ne ho fatte anch’io e so che cosa significa».

L’articolo Buffon su Inter-Milan: «Una sconfitta bruttissima per i rossoneri» proviene da Inter News 24.

