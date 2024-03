In arrivo una Serie Tv Netflix su Josè Mourinho, ecco la data per il progetto sull’ex allenatore dell’Inter e sui nerazzurri…

Josè Mourinho sempre più una star. L’ex allenatore dell’Inter sarà ben presto protagonista di una serie tv incentrata proprio su di lui. Nel docufilm prodotto da Netflix, in uscita nel 2025, verranno con ogni probabilità trattate le più grandi imprese dello Special One. Chissà se ci sarà spazio anche per il triplete? Probabile, nel frattempo la piattaforma online ha comunicato quanto segue.

NETFLIX – «‘Mourinho’, la docuserie incentrata su uno degli allenatori più vincenti di sempre, è in arrivo nel 2025».

L’articolo Inter, in arrivo la docuserie Netflix sull’ex Mourinho: titolo e data proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG