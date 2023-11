L’allenatore ed il centravanti dell’Inter presentano ulteriormente la gara di stasera che può garantire la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale.

Simone Inzaghi a Prime Video ha avvertito i suoi giocatori che troveranno un avversario difficile sulla loro strada; l’ex Lazio non ha ancora deciso chi schierare sulla destra in difesa. “Sappiamo dell’importanza della gara, conosciamo le insidie: giocheremo con una squadra fisica che ha grandissima tecnica e corre. E’ una partita difficilissima in uno stadio caldo: dovremo fare una grande prestazione. Dumfries ha ancora qualche problema, è un giocatore da valutare: deciderò oggi se inizierà la partita o se starà la partita. Bisseck? Sta lavorando molto bene e ogni giorno dimostra il suo valore. Oggi può avere la sua occasione dall’inizio o in corso, valuterò con attenzione“.

Marko Arnautovic torna tra i convocati con qualche giorno di anticipo: l’ex Bologna a Prime Video racconta come sono state le sue ultime settimane. “Infortunio? Tutti mi hanno aiutato in questo periodo, non è stato facile per me: 6 settimane fuori non è una cosa bella. Mi sono stati vicini tutti, in particolare Calhanoglu: è stato sempre con me, mi chiamava e mi chiedeva come stessi. Così fa un compagno, sono molto contento di essere in questa squadra, mi ha aiutato molto. Salisburgo? Sono emozioni, tornare a casa e giocare qui: ma io gioco per l’Inter e per la maglia, vogliamo vincere. Prima e dopo siamo amici, ma quando inizia penso solo all’Inter”.

