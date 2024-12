Inter in cerca dell’affare in difesa: in Serie A c’è una possibile occasione

I nerazzurri cercano un difensore giovane che però abbia già discreta esperienza in un campionato di livello.

In un contesto calcistico sempre più competitivo e dinamico come quello attuale, la squadra dell’Inter si trova davanti a scelte strategiche decisive per il mantenimento e il potenziamento del proprio organico.

La necessità di rafforzare la difesa sembra essere diventata una priorità per i nerazzurri, che puntano gli occhi su alcuni dei difensori più promettenti del campionato italiano.

Il bisogno di rinnovamento in difesa

Sebbene l’Inter sembri dotata di valide alternative offensive in grado di supplire alle assenze dei propri attaccanti principali, grazie anche alla propensione realizzativa di centrocampisti e difensori, la situazione della sua retroguardia suscita qualche preoccupazione. L’età avanzata e la tendenza a farsi male evidenziata in particolare da Acerbi hanno acceso i riflettori sulla necessità di un rinnovamento del reparto arretrato, che passa inevitabilmente attraverso il mercato.

Obiettivi “italiani”

La dirigenza sta valutando con attenzione le opzioni disponibili, prestando particolare attenzione ai talenti che si stanno mettendo in mostra in Serie A. Nomi come Mattia Viti dell’Empoli, Nicolò Bertola dello Spezia e Jaka Bijol dell’Udinese sono finiti nel mirino nerazzurro, testimoniando un’attenta analisi del panorama calcistico nazionale alla ricerca del difensore centrale ideale.

Il sogno

Tra i vari obiettivi, spicca il nome di Mario Gila, giovane difensore della Lazio apprezzato per le eccellenti prestazioni fornite finora. Nonostante la giovane età, Gila si è già distinto come uno dei pilastri della difesa biancoceleste, grazie a una formazione di base ricevuta nientemeno che dal Real Madrid. Arrivato in Italia per una cifra relativamente contenuta, il suo valore di mercato è già triplicato, se non quadruplicato, secondo le stime. Tuttavia, la Lazio, conscia della gemma in suo possesso, sembra non avere intenzione di privarsi facilmente del giocatore.

La condizione “pericolosa”

Come fa notare Inter Live, Una speranza potrebbe venire da una condizione particolare legata alle sorti della Lazio. Un’eventuale mancata qualificazione dei biancocelesti alla prossima Champions League potrebbe aprire scenari di mercato prima impensabili, incluso il trasferimento di Gila.

