Inter in partenza per l’Arabia Saudita. Inzaghi fa la conta ma due mancano all’appello

I nerazzurri partiranno oggi dopo pranzo verso Riad dove giovedì si giocherà la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanfa sprint di Gasperini. Inzaghi ci sperava ma ci saranno assenti.

Alla vigilia di un evento calcistico di rilievo come la Supercoppa Italiana, l’attenzione si concentra sugli ultimi dettagli che potrebbero influenzare l’esito del primo titolo italiano che verrà assegnato in questa stagione.

L’Inter si prepara a volare verso Riad, in Arabia Saudita, per affrontare una delle sfide più attese della stagione contro l’Atalanta nella semifinale della competizione. Tuttavia, non tutti i componenti del team saranno presenti a bordo del volo che partirà alle 14 ed Inzaghi dovrà fare di necessità virtú.

Preparativi

L’Inter non si lascia scoraggiare dalle assenze e guarda con fiducia alla Supercoppa Italiana, puntando a conquistare il trofeo per la quarta volta consecutiva. La squadra, che si allenerà a Riad a partire da domani, può contare su un organico che, nonostante le assenze, si presenta in ottimo stato di forma. La bella vittoria di Cagliari dimostra l’incessante ricerca di Inzaghi di mantenere un elevato livello di continuità, considerando anche il ritorno in squadra di Matteo Darmian, che aumenta le opzioni tattiche a disposizione sull’out di destra.

Coerenza

Per il match contro l’Atalanta, si preannunciano scelte tattiche coerenti con l’approccio che ha caratterizzato l’Inter in questa fase della stagione. La gestione attentamente dosata dei giocatori evidenzia come Inzaghi intenda affrontare con la massima serietà ogni impegno, riservando a ciascuno il giusto spazio e il necessario riposo. Il ritorno al gol di Lautaro Martinez conferma, tra l’altro, il momento positivo di forma che attraversano i nerazzurri; in gol con marcatori sempre diversi.

Lautaro Martinez

Assenti

La decisione di lasciare Acerbi e Pavard a casa riflette una scelta cautelativa da parte dello staff tecnico dell’Inter, che preferisce non rischiare ulteriori complicazioni fisiche per i due difensori; al loro posto confermati Bisseck e De Vrij. Dopo l’eventuale finale di Supercoppa ci si ritufferá infatti sul campionato col match in trasferta a Venezia e la priorità è garantire che entrambi i centrali dello scudetto della seconda stella possano tornare a disposizione nel momento in cui l’intensità delle competizioni diventerà ancora più pressante.

