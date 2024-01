L’Inter è in partenza per l’Arabia Saudita, il video dei nerazzurri sul pullman verso l’aeroporto per Riyad, obiettivo Supercoppa Italiana

Ci siamo, l’Inter è finalmente in partenza verso l’Arabia Saudita. Stamane il gruppo nerazzurro è partito alla volta dell’aeroporto di Malpensa con il proprio pullman. Da lì la squadra prenderà il volo diretto sino a Riyad per dare il via alla missione Supercoppa Italiana.

#Inter, inizia la missione #Ryad per i nerazzurri

La squadra di #Inzaghi è in partenza da #Malpensa per la #SupercoppaItaliana in Arabia Saudita

Venerdì 19 gennaio la semifinale: #InterLazio pic.twitter.com/qo5hsPsh9d — InterNews24 (@news24_inter) January 16, 2024

Da segnalare la presenza di tutti i giocatori del club meneghino. Un ottimo segnale per Simone Inzaghi in previsione della sfida.

