I nerazzurri hanno appena pareggiato allo Stamford Bridge contro i Blues ma alla gara non ha preso parte il difensore italiano.

L’Inter sta vivendo una preparazione particolare perché la prossima stagione sarà appunto particolare: ci saranno molte più gare da giocare e per questo Inzaghi ha cambiato qualcosa nei suoi metodi. Per ora però quello che emerge è una sequela di infortuni muscolari. L’ultimo riguarda Alessandro Bastoni, che non ha preso parte all’ultima amichevole prestagionale contro il Chelsea a Stamford Bridge. Questa decisione non nasconde preoccupazioni gravi ma si inscrive nella strategia di precauzione adottata dal tecnico nerazzurro.

Le condizioni

L’assenza di Bastoni dal campo londinese rispecchia una gestione attenta della condizione fisica dei giocatori: Inzaghi ed il suo staff raramente sono portati a rischiare e a non usare la prudenza. Secondo FcInter1908.it, l’infortunio è semplicemente un leggero affaticamento muscolare. Bastoni quindi non dovrebbe essere in dubbio per la gara di Genova del 17 agosto; chiaramente nei prossimi giorni si avranno notizie più affidabili sulle sue condizioni.

Alessandro Bastoni

La partita

L’Inter ha pareggiato 1-1 a Londra: Inzaghi ha cominciato la gara senza Lautaro Martinez, Calhanoglu, Zielinski e Taremi che, oltre ad Arnautovic e De Vrij, sono rimasti a Milano, chi per migliorare la propria condizione fisica, chi per accelerare il recupero dai rispettivi infortuni. I nerazzurri ha segnato nel primo tempo con Marcus Thuram ma poi si sono limitati a lasciar giocare gli avversari; gli uomini di Maresca hanno provato più volte a pareggiare ma sono sbattuti contro un ottimo Sommer. Solo al 90′ Ugochukwu è riuscito a battere l’estremo difensore svizzero.

