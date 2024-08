I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un difensore centrale anche se alcuni media spagnoli ritengono che ci sia stato un tentativo andato a vuoto.

L’Inter probabilmente da qui a fine mercato acquisterà un difensore centrale, possibilmente di piede mancino, per sopperire all’assenza di Tajon Buchanan. Dalla Spagna arriva un’indiscrezione clamorosa riguardante Yarek Gasiorowski.

L’obiettivo

I nerazzurri sembravano pronti a far valere il proprio interesse investendo la somma di 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Gasiorowski: il difensore del Valencia infatti aveva nel contratto una clausola rescissoria che ammontava proprio a quella cifra. Se ciò fosse vero, sarebbe confermata la volontà di Oaktree di voler investire in giocatori giovani (Gasiorowski ha 19 anni) piuttosto che in giocatori dal costo ridotto ma che non genererebbero valore in futuro.

Tentativo fallito

Il Valencia, di contro, ha manifestato la propria determinazione nel proteggere uno dei suoi elementi più promettenti. La testata giornalistica spagnola Marca ha rivelato che, in risposta all’interesse crescente dell’Inter, il club spagnolo ha optato per un rafforzamento della posizione contrattuale del giocatore, incrementando con un rinnovo contrattuale la clausola rescissoria: questa è passata quindi da 20 a 45 milioni di euro.

Il nuovo scenario

Con l’improvvisa impennata della clausola rescissoria, il futuro di Gasiorowski assume contorni differenti: appare quindi quasi impensabile che l’Inter accetti di spendere il nuovo valore della clausola. I nerazzurri cercheranno quindi altri obiettivi.

