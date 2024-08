I nerazzurri si sono messi alle spalle l’ultima amichevole e ora possono iniziare alle gare per cui ci sono in palio dei punti.

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Chelsea, un risultato che sicuramente fa morale dopo il KO contro l’Al-Ittihad. La squadra rientrerà subito in Italia e nei prossimi giorni l’attenzione sarà focalizzata sul recupero degli infortunati.

L’infermeria

Secondo il Corriere dello Sport, il punto sugli infortunati sarà fatto nei primissimi giorni della prossima settimana, un momento decisivo per comprendere chi potrà essere effettivamente a disposizione di Inzaghi per l’avvio della stagione. Sono ai box Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Piotr Zielinski, Stefan De Vrij e da oggi anche Alessandro Bastoni.

Mehdi Taremi

Il più vicino al rientro

L’attaccante iraniano, che dopo aver risentito di un problema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, è colui che sembra star meglio e perciò si pone come probabile rincalzo per Lautaro Martinez nel match contro il Genoa. La speranza è che possa essere convocato già per questo primo e importante appuntamento, sfruttando gli spezzoni finali della partita per fare la differenza. Già perché Lautaro Martinez sicuramente non potrà avere i 90 minuti nelle gambe essendosi riaggregato al gruppo solo pochi giorni fa dopo le vacanze.

Le condizioni degli altri

L’attacco è un reparto molto colpito in questa fase perché in rosa c’è anche Joaquin Correa che è in procinto di uscire dalla squadra. Marko Arnautovic, alle prese con una piccola elongazione, dovrebbe recuperare per la seconda gara di campionato, così come Piotr Zielinski. Stefan de Vrij invece punterà ad essere convocato per la sfida successiva, quella contro l’Atalanta del 30 agosto.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG