I nerazzurri sono di scena fra pochi minuti nella splendida cornice dello Stamford Bridge per sfidare i Blues.

L’Inter si appresta a disputare l’ultima amichevole del pre-campionato 2024/25 affrontando il Chelsea a Stamford Bridge, un test molto importante per la squadra di Simone Inzaghi che cerca di mettere a punto gli ultimi dettagli prima dell’inizio ufficiale della stagione. Con alcuni giocatori chiave rimasti a Milano, la formazione scelta da Inzaghi offre spunti interessanti sulle future scelte tattiche dell’Inter.

Scelte tattiche e formazione iniziale

Inzaghi ha optato per una formazione che vede Sommer tra i pali, segno della fiducia riposta nel portiere. In difesa, l’assenza di Pavard come titolare lascia spazio a Bisseck, Acerbi e Carlos Augusto, trio difensivo che avrà il compito di contenere gli attacchi del Chelsea. Il centrocampo presenta una miscela di creatività e resistenza con Barella, Asllani e Mkhitaryan, mentre sulle fasce si affiderà all’esperienza di Dimarco a sinistra e alla grinta di Darmian a destra. L’attacco sarà guidato dalla coppia Thuram-Correa. Indisponibili quindi Calhanoglu e Lautaro che non preoccupano in vista di Genova, panchina per Bastoni.

Carlos Augusto

I padroni di casa

Il Chelsea si presenta con una formazione che punta su un mix di giovinezza e esperienza, schierando Sanchez in porta e una linea difensiva composta da Malo Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella. La presenza di Fernandez e Lavia a centrocampo suggerisce un gioco di possesso, mentre l’attacco potrebbe contare sulla rapidità di Mudryk e sulla capacità realizzativa di Guiu.

Chelsea-Inter, formazioni ufficiali

CHELSEA (4-2-3-1): 1 Sanchez; 27 Gusto, 29 Fofana, 6 Colwill, 3 Cucurella; 8 Fernandez, 45 Lavia; 11 Madueke, 22 Dewsbury-Hall, 10 Mudryk; 38 Guiu.

A disposizione: 12 Jorgensen, 13 Bettinelli, 2 Disasi, 4 Adarabioyo, 5 Badiashile, 7 Sterling, 15 Jackson, 16 Ugochukwu, 17 Chukwuemeka, 18 Nkunku, 20 Palmer, 21 Chilwell, 25 Caicedo, 40 Veiga. Allenatore: Enzo Maresca.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 11 Correa.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 16 Frattesi, 24 Salcedo, 28 Pavard, 47 Fontanarosa, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 57 Quieto, 59 Topalovic, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

