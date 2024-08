I nerazzurri dispongono di una rosa molto profonda per via del lavoro eccellente fatto dai dirigenti negli ultimi anni; a voler essere pignoli però qualcosa manca.

L’Inter sul mercato si è mossa con grande anticipo: il 90% di quello che andava fatto è stato portato a termine lo scorso inverno.

La lungimiranza

I movimenti chiave, come dicevamo, sono avvenuti già tra gennaio e febbraio, con l’acquisto dell’esterno canadese Buchanan e l’ingaggio a parametro zero di Taremi e Zielinski, che hanno raggiunto la squadra a giugno. L’unico acquisto tipicamente estivo è stato quello di Josep Martinez dal Genoa.

Josep Martinez

Cosa manca

L’Inter ora agisce con calma e tiene gli occhi aperti per ulteriori miglioramenti nella rosa. L’incertezza su alcuni fronti, specialmente dovuta agli infortuni pre-campionato di Arnautovic e Taremi, ha reso prioritaria la ricerca di una quinta punta dalle caratteristiche specifiche: capacità di saltare il diretto avversario e di agire efficacemente sulla trequarti. Allo stesso tempo, prosegue la ricerca di un difensore di piede sinistro che possa integrarsi perfettamente con la strategia di squadra.

Diversità di vedute

Tuttosport sostiene che Inzaghi preferisca avere un attaccante in più mentre la dirigenza continua a monitorare diversi obiettivi per il reparto arretrato. In tutto ciò la visione della nuova proprietà Oaktree è chiara: il fondo ha infatti posto dei limiti sull’acquisizione di giocatori svincolati per puntare su investimenti in calciatori più giovani e con potenziali margini di rivendita. Questa scelta mira a ridurre l’età media della squadra.

