L’attaccante argentino oggi non sarà a Londra per giocare contro il Chelsea ma dovrebbe essere in campo nella prima stagionale.

L’Inter in questo momento deve prestare molta attenzione al fatto che il benessere fisico e mentale dei giocatori assume un ruolo cruciale visto che il calendario mai come quest’anno è fitto di impegni.

Riposo strategico

Inzaghi infatti ha evitato di convocare Calhanoglu e Lautaro Martinez per il match amichevole contro il Chelsea: questo rappresenta un primo, tangibile passo verso la cura della sua condizione fisica in vista dei numerosi impegni che li attendono. L’Inter, in un anno solare, potrebbe potenzialmente scendere in campo per un totale di 62 partite ufficiali.

Lautaro Martinez

Una stagione senza precedenti

L’anno calcistico che attende Lautaro si annuncia come uno dei più intensi della sua carriera. Dopo aver contribuito alla vittoria della Coppa America con l’Argentina, ha scelto di tagliarsi le vacanze per iniziare prima la preparazione. Tra campionato, coppe nazionali e internazionali, senza dimenticare gli appuntamenti con la nazionale, il programma di Lautaro si preannuncia carico e sfidante, richiedendo un’organizzazione meticolosa per mantenere la performance al top senza incappare in infortuni o cali di rendimento.

L’indizio

Nel mezzo di questa densa agenda, Lautaro Martinez trova anche il tempo per dedicarsi a iniziative extracalcistiche, come la realizzazione di un video promozionale nel cuore di Milano. Probabilmente, come fa notare Tuttosport, il capitano era lì per girare il video relativo all’annuncio del suo rinnovo di contratto con l’Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG