I dirigenti nerazzurri vogliono regalare al tecnico il tassello che manca per completare la rosa, ovvero il braccetto mancino.

L’Inter continua a cercare il difensore centrale che possa prendere numericamente il posto dell’infortunato Tajon Buchanan che starà fuori almeno fino ad ottobre e che permetterà a Carlos Augusto di ricoprire unicamente il suo ruolo di esterno sinistro. Non arrivano segnali su un eventuale acquisto di un attaccante.

La strategia

La società nerazzurra, sotto la guida del presidente Beppe Marotta e del direttore sportivo Piero Ausilio, è fermamente concentrata sull’acquisto di un nuovo difensore, ignorando le voci che indicano un interesse verso Mario Hermoso, ex difensore dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo, così come l’ex Torino Ricardo Rodriguez, non rientra nei desiderata della nuova proprietà: Oaktree predilige l’acquisto di giocatori giovani che possono veder crescere il loro valore anche in ottica di una futura rivendita.

Gli obiettivi

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza vi sono quelli di Robert Renan dell’Internacional ma in prestito dallo Zenit San Pietroburgo e Mauro Perkovic della Dinamo Zagabria, due giovani difensori seguiti con interesse da tempo per le loro qualità tecniche. Sebbene il club sia impegnato in un’ampia ricerca che copre mezza Europa, l’attenzione è focalizzata su talenti emergenti, in linea con la politica di sviluppo e rinnovamento della squadra.

Le tempistiche

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’intenzione dei nerazzurri è quella di accelerare le trattative solo dopo l’esordio in campionato contro il Genoa, lasciando presagire che gli ultimi dieci giorni di calciomercato saranno decisivi.

